Die Fehde zwischen dem Zahlungsdienstleister Wirecard und dem britischen Blatt "Financial Times" hat in diesem Jahr die Wirtschaftswelt bewegt. Nun gibt es neue Entwicklungen und Spekulationen über eine direkt bevorstehende neue Shortattacke auf die Wirecard-Aktie.? Wirecard untersagt FT Artikel über den Konzern - Gerüchte um eine Zusammenarbeit zwischen der "Financial Times" und Shortsellern? Tonbandaufnahme soll direkt bevorstehende Shortsellerattacke bestätigenDer Streit zwischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...