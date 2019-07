Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) präsentierte sich am Freitag erholt, so die Analysten der Helaba. Ursächlich dafür seien am Markt neuerlich aufkommende Zinsspekulationen gewesen. Andere Belastungsfaktoren der letzten Zeit wie beispielsweise der Handelsstreit zwischen den USA und China oder die mögliche Eskalation zwischen den USA und dem Iran hätten ebenso wie eine Reihe enttäuschender Geschäftszahlen zunächst eine untergeordnete Rolle gespielt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...