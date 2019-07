Der Zahlungsdienstleister Wirecard sieht einem Insider zufolge den Verdacht einer Zusammenarbeit zwischen Aktien-Spekulanten und der "Financial Times" (FT) bestätigt. Das Unternehmen habe Beweismittel an die Staatsanwaltschaft München I übergeben, darunter den Mitschnitt eines Gesprächs zwischen zwei Investoren, in dem es um einen bevorstehenden...

Den vollständigen Artikel lesen ...