++ Erwartungen an US-Zinssenkung rückläufig ++ Tankerkrise im Persischen Golf ++ Stimmenauszählung für Mays Nachfolge beginnt heute ++ DE30 tritt weiter auf der Stelle ++Ende der letzten Handelswoche konnte sich die Wall Street aufgrund konträrer Hinweise zur künftigen US-Geldpolitik nicht für eine klare Richtung entscheiden. Zuerst bekräftigen die Kommentare des Präsidenten der New Yorker Fed, John Williams, die Erwartungen an eine Zinssenkung von 50 Basispunkten. Die regionale Fed dämpfte jedoch später die Hoffnungen für solch einen Schritt für das bevorstehende FOMC-Treffen im Juli und auch ein Bericht des Wall Street Journals verstärkte diese Annahme, da eine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...