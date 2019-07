FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 22.07.2019 - 11.00 am



- BARCLAYS RAISES SAINSBURY TO 'OVERWEIGHT' ('EQUAL WEIGHT') - TARGET 250 PENCE - BERENBERG CUTS BODYCOTE PLC PRICE TARGET TO 845 (940) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG CUTS MORGAN ADVANCED MATERIALS TARGET TO 330 (360) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS VESUVIUS PRICE TARGET TO 565 (660) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES RHI MAGNESITA PRICE TARGET TO 5740 (5620) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP CUTS SOPHOS PLC TO 'NEUTRAL' ('BUY') - CREDIT SUISSE CUTS SSE PLC PRICE TARGET TO 1250 (1260) PENCE - 'OUTPERFORM' - CS RAISES LEGAL & GENERAL GROU PRICE TARGET TO 224 (215) PENCE - 'UNDERPERFORM' - HSBC RAISES LONDON STOCK EXCHANGE PRICE TARGET TO 5400 (4800) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES INITIATES AVEVA GROUP WITH 'HOLD' - TARGET 3840 PENCE - JEFFERIES INITIATES MICRO FOCUS WITH 'HOLD' - TARGET 1700 PENCE - JEFFERIES INITIATES SOPHOS PLC WITH 'BUY' - TARGET 540 PENCE - JPMORGAN CUTS ASOS TO 'NEUTRAL' (OVERWEIGHT) - PRICE TARGET 3800 (4400) PENCE - JPMORGAN CUTS ST JAMES'S PLACE PRICE TARGET TO 1184 (1187) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES SSP GROUP PRICE TARGET TO 790 (775) PENCE - 'OVERWEIGHT' - ODDO BHF CUTS COMPASS GROUP TO 'REDUCE' ('NEUTRAL') - TARGET 1750 (1645) PENCE - RBC CUTS ABCAM TO 'SECTOR PERFORM' ('OUTPERFORM') - TARGET 1410 (1580) PENCE - RBC RAISES MONEYSUPERMARKET.COM TARGET TO 350 (340) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - SOCGEN CUTS SSE PLC PRICE TARGET TO 1300 (1350) PENCE - 'BUY' - UBS INITIATES JD SPORTS FASHION WITH 'BUY' - TARGET 700 PENCE - UBS RAISES SMITH & NEPHEW PRICE TARGET TO 1730 (1455) PENCE - 'NEUTRAL'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob