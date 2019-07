Seit Juni steigt der Goldpreis rasant, doch Silber konnte davon nicht profitieren. Nun zeichnet sich eine Trendwende ab.

Bislang sind es nur Indizien, aber sie mehren sich: Die Phase, in der sich Silber vom Goldpreis abgekoppelt hat, scheint vorüber. Vergangene Woche hat der Silberpreis rund acht Prozent zugelegt. Mittlerweile notiert das Edelmetall bei deutlich über 16 Dollar pro Feinunze (rund 31 Gramm). Gold hat sich im gleichen Zeitraum lediglich um 1,5 Prozent verteuert und kostet aktuell rund 1430 Dollar pro Unze.

Lange hat sich Silber im Einklang mit Gold auf und ab bewegt, war jedoch volatiler. Die Ausschläge in beide Richtungen waren beim Silberpreis stärker. Doch zuletzt schien dieser Zusammenhang außer Kraft gesetzt. Während Gold innerhalb seit Anfang Juni von 1200 auf 1400 Dollar pro Unze gestiegen war, dümpelte der Silberpreis weiter vor sich hin.

Eine ungewöhnliche Marktphase, sagt Nitesh Shah, Rohstoffexperte beim Vermögensverwalter Wisdom Tree: "Der Silberpreis ist historisch zu 80% an den Goldpreis gekoppelt. Wenn der Goldpreis einen klaren Trend zeigt, tendiert auch Silber in eine ähnliche Richtung."

Besonderes Augenmerk legen Marktbeobachter in diesem Zusammenhang auf das Verhältnis von Gold- und Silberpreis. Aktuell kostet eine Unze Gold etwa 87 Mal so viel wie die entsprechende Menge Silber.

Starke ETF-Zuflüsse

Das ist zwar weniger als vor einer Woche, als Gold noch 93 Mal so teuer wie Silber war. Doch in den In den vergangen fünf Jahren lag die Preisdifferenz meist zwischen 1:50 und 1:70. "Das Gold-Silber-Verhältnis liegt historisch gesehen auf einem absoluten Extrem-Niveau", bestätigt Stefan ...

