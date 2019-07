Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für SAP nach Quartalszahlen von 117 auf 120 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Gleich mehrere negative Aspekte hätten eine starke Margenentwicklung im Cloudgeschäft in den Schatten gestellt, schrieb Analyst Michael Briest in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Barmittelfluss sei anhaltend schwach./ajx/jha Veröffentlichung der Original-Studie: 19.07.2019 / 17:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0023 2019-07-22/11:32

ISIN: DE0007164600