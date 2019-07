Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Volvo B nach Zahlen von 122 auf 127 schwedische Kronen angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Seine erhöhten Schätzungen spiegelten das zweite Quartal wider sowie etwas höhere Margen im Baumaschinensegment im Jahr 2021, schrieb Analyst Guillermo Peigneux Lojo in einer am Montag vorliegenden Studie. Dennoch liege er damit noch klar unter den durchschnittlichen Marktprognosen./ajx/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 19.07.2019 / 07:45 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.07.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: SE0000115446