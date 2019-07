AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA Wandelanleihe in Höhe von 103.100.000 EUR und einem Zinssatz von 1,00%, fällig 2020 (ISIN: DE000A168544) (die 'Schuldverschreibungen') DGAP-News: AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Dividende AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA Wandelanleihe in Höhe von 103.100.000 EUR und einem Zinssatz von 1,00%, fällig 2020 (ISIN: DE000A168544) (die 'Schuldverschreibungen') 22.07.2019 / 11:42 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA Wandelanleihe in Höhe von 103.100.000 EUR und einem Zinssatz von 1,00%, fällig 2020 (ISIN: DE000A168544) (die "Schuldverschreibungen") Begriffe, die in dieser Mitteilung nicht anders definiert sind, sollen die in den Anleihebedingungen zugeschriebene Bedeutung haben Mitteilung an die Gläubiger der Schuldverschreibung In Übereinstimmung mit den Anleihebedingungen der Schuldverschreibungen teilt die AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (der "Emittent") hiermit den Gläubigern mit, dass aufgrund der Ausschüttung einer Bardividende von 3,00 EUR pro Aktie (bestehend aus 1,50 EUR Basisdividende sowie 1,50 EUR Partizipationsdividende) an die Aktionäre des Emittenten zum Recorddate vom 23. Juli 2019 folgende Anpassungen zum 22. Juli 2019 vorgenommen wurden: - der Wandlungspreis wurde angepasst auf 42,8394 EUR (zuvor: 45,0783 EUR) - das Wandlungsverhältnis wurde angepasst auf 2.334,2997 (zuvor: 2.218,3622) - die Mindestbeträge wurden wie folgt angepasst: Mindestbetrag (EUR) Relevanter Zeitraum angepasst zuvor Danach, aber am oder vor dem 1. 0,891 von Dezember 2019 0,938 Danach, aber am oder vor dem 1. 0,918 von Dezember 2020 0,966 AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA, Grünwald 22. Juli 2019 Kontakt: AURELIUS Gruppe Anke Banaschewski Investor Relations & Corporate Communications Telefon: +49 (89) 544799 - 0 Fax: +49 (89) 544799 - 55 Email: investor@aureliusinvest.de 22.07.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA Ludwig-Ganghofer-Straße 6 82031 Grünwald Deutschland Telefon: +49 (0)89 544 799-0 Fax: +49 (0)89 544 799-55 E-Mail: info@aureliusinvest.de Internet: www.aureliusinvest.de ISIN: DE000A0JK2A8 WKN: A0JK2A Börsen: Freiverkehr in Berlin, Frankfurt, Hamburg, München (m:access), Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 844579 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 844579 22.07.2019 ISIN DE000A0JK2A8 AXC0104 2019-07-22/11:43