Die Dauerfehde mit der Financial Times geht in die nächste Runde. Wie das Handelsblatt berichtet, behauptet Wirecard in einem Schreiben, unwiderlegbare Beweise für eine Zusammenarbeit zwischen Mitarbeitern der Financial Times und Short Sellern zu besitzen.



Unabhängig davon stehen am 07. August bahnbrechende Quartalszahlen an. Gibt es möglicherweise eine weitere Prognoseerhöhung?



Im kostenlosen, einmal wöchentlich erscheinenden Bernecker Newsletter, dessen neue Ausgabe am Freitag den 26. Juli versendet wird, gehen wir auf die Möglichkeit einer Prognoseerhöhung bei Wirecard ein, analysieren wo die neuen operativen Ziele liegen könnten und was das für die Bewertung der Aktie nebst Kursziel bedeutet.



Die Anmeldung zum völlig kostenlosen Newsletter, mit vielen interessanten und vor allem hochwertigen Analysen - Woche für Woche - erfolgt über diesen Link:



https://ichkaufeaktien.de/newsletter-anmeldung/



Bernecker Redaktion (www.bernecker.info)Volker Schulz