Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für STMicroelectronics von 14,50 auf 16,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Ungeachtet etlicher langfristiger Gewinntreiber sehe er kurzfristig zyklische Risiken für den Halbleiterhersteller, schrieb Analyst Alexander Duval in einer am Montag vorliegenden Studie. Diese kämen vor allem aus der Autoindustrie./gl/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2019 / 06:11 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0032 2019-07-22/11:55

ISIN: NL0000226223