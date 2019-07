Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Norma Group nach der Prognosesenkung von 62 auf 42 Euro eingestampft, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Nach dem Kursrutsch erschienen die Papiere des Autozulieferers nicht teuer, schrieb Analyst Franz Schall in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Profitabilität des Spezialisten für Verbindungstechnik hebe ihn von anderen Autozulieferern ab./ag/la

