Nach einem fulminanten Zwischensprint nimmt die bereits Mitte Juni eingeleitete Top-Bildung bei Mais weiter Form an. Aktuell scheint bei Mais ein wenig die Luft raus zu sein. Bevor wir uns im weiteren Verlauf den fundamentalen Aspekten zuwenden, schauen wir uns zunächst das Chartbild an. Mitte Juni markierte Mais knapp oberhalb von 460 USC ein erstes Verlaufshoch. Nach einem Rücksetzer in den Bereich ...

