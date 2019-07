Montag ist Rosgix-Tag. Der Rosinger-Index (siehe an der Wiener Börse hier) hatte in der Vorwoche erneut ein All Time High mit 2.573,81 Punkten zu verbuchen. Damit ist der absolute Abstand zum ATX erstmals unter 400 Punkte gegangen. Die einzelnen Rosgix-Members werden nicht mehr öffentlich gemacht, dass die von Rosinger an die Börse begleitete NET New Energy Technologies dabei ist, ist aber anzunehmen. Die Aktie war zuletzt 3 Tage im Plus und hat dabei 33,33 Prozent gewonnen (Einzeltage: 14,29; 12,9; 3,33). (Der Input von gabb Neue Aktien für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 22.07.)

