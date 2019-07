Utrecht (ots) - BCD Travel hat eine Vereinbarung mit Qantas Airways über die Teilnahme am Qantas Channel unterzeichnet. Die Vereinbarung gilt für alle individuellen GDS-Buchungen. BCD finalisiert derzeit die erforderlichen Zusatzvereinbarungen mit einzelnen globalen Distributionssystemen.



Der Qantas Channel bietet BCD Travel Zugang zu einer breiteren Palette an Raten und Content von der Qantas Distributionsplattform. Die Fluggesellschaft beabsichtigt, die neue New Distribution Capability (NDC) der International Air Transport Association (IATA) zu nutzen, um sich mit den globalen Distributionssystemen und Online-Buchungstools zu verbinden. BCD Travel wird im Rahmen der mehrere Jahre gültigen Vereinbarung mit Qantas und den teilnehmenden GDS zusammenarbeiten, um mithilfe der Distributionsplattform von Qantas das Reiseerlebnis für gemeinsame Kunden und Reisende zu verbessern.



Einer der Vorteile der Teilnahme am Qantas Channel ist, dass Kunden von BCD Travel Qantas buchen können, ohne jedoch die Buchungsgebühr der Fluggesellschaft zahlen zu müssen. Die Gebühr wird ab 1. August auf alle Buchungen außerhalb des Qantas-Kanals erhoben.



"Wir setzen uns dafür ein, dass Unternehmen weiterhin Verbindungen aus mehreren Angeboten auswählen und wichtige Daten zum Schutz der Reisenden unterwegs erfassen können", so Rose Stratford, Executive Vice President of Global Supplier Relations and Strategic Sourcing bei BCD Travel.



Der Deal mit Qantas ist die jüngste aus einer Reihe von Vereinbarungen, mit denen BCD Travel seinen Kunden einen breiten Zugang zu Content sichert. BCD hat bereits entsprechende Übereinkünfte mit Air France/KLM und British Airways/Iberia unterzeichnet, ebenso wie NDC-Vereinbarungen mit der Lufthansa Group, Amadeus, Sabre und Travelport. Um zu erfahren, wie die Distributionsstrategie von BCD Kunden kontinuierlichen Zugang zu umfassendem Content gewährleistet, besuchen Sie die BCD Travel NDC-Website und laden Sie unser NDC-Whitepaper herunter: https://www.bcdtravel.com/lp/ndc-untangling-the-complexity/



Über BCD Travel



BCD Travel hilft Unternehmen, das Potenzial ihrer Reisekosten voll auszuschöpfen: Wir geben Reisenden die richtigen Tools an die Hand, damit sie sicher und produktiv unterwegs sind und auch während der Reise umsichtige Entscheidungen treffen. Wir arbeiten partnerschaftlich mit Travel Managern und Einkäufern zusammen, um Geschäftsreisen zu vereinfachen, Kosten zu senken, die Zufriedenheit der Reisenden zu steigern und Unternehmen beim Erreichen ihrer Geschäftsziele zu unterstützen. Kurz gesagt: Wir helfen unseren Kunden, clever zu reisen und mehr zu erreichen - in 109 Ländern und dank rund 13.800 kreativer, engagierter und erfahrener Mitarbeiter. Unsere Kundenbindungsrate ist die beständigste der Branche - mit 27,1 Milliarden USD Umsatz 2018. Mehr über uns erfahren Sie unter www.bcdtravel.de.



Über BCD Group



BCD Group ist marktführend im Reisesektor. Das Unternehmen in Privatbesitz, das 1975 von John Fentener van Vlissingen gegründet wurde, besteht aus BCD Travel (globales Geschäftsreisemanagement), BCD Meetings & Events (globale Meeting- und Event-Agentur), Travix (Online-Reisen: CheapTickets, Vliegwinkel, BudgetAir, Flugladen und Vayama), Park 'N Fly (Parken am Flughafen) und Airtrade (Consolidator und Fulfillment). BCD Group beschäftigt mehr als 14.900 Mitarbeiter und ist in 109 Ländern tätig. Der Gesamtumsatz 2018, einschließlich Franchising in Höhe von 10,7 Milliarden USD, beläuft sich auf 29,8 Milliarden USD. Weitere Informationen unter www.bcdgroup.com.



