Einen glänzenden Auftritt sahen die Anleger seitens Microsoft. Der Technologie-Konzern setzt seinen Kurs der Wiederauferstehung unter Satya Nadella mit beeindruckender Konstanz fort. Die Anleger zeigten sich von den Wachstumsraten im zurückliegenden Quartal begeistert und bescherten der Aktie zunächst deutliche Zugewinne. Die Schwäche am Gesamtmarkt ließ den Kurs aber dann doch wieder fast bis auf das Ausgangsniveau zurückkehren. Letztlich blieb ein Plus von 0,15 Prozent. Microsoft ist Bestandteil unserer Einsteiger-Empfehlungsliste mit einer Rendite von 151 Prozent. Wir sind nach wie vor von unserer Wahl überzeugt. Das Management leistet herausragende Arbeit.



