++ Europäische Aktien erleben flachen Handelsstart am Montag ++ Interessante Woche angesichts der EZB-Sitzung am Donnerstag ++ Bayer könnte weitere reduzierte Geldstrafe für Roundup-Fall erhalten ++Der Beginn der neuen Handelswoche war recht verhalten, wobei die wichtigsten Indizes trotz recht deutlicher Verluste in Asien ziemlich flach tendierten - der Shanghai Composite fällt um 1,3% und der Hang Seng um 1,1% (beide Märkte noch nicht geschlossen). Der Wirtschaftskalender könnte jedoch für Aktien, Anleihen und Währungen auf eine turbulente Woche hindeuten. Es besteht kein Zweifel daran, dass die EZB die europäischen Aktienmärkte erheblich beeinträchtigen könnte, auch wenn die Zinsen möglicherweise unverändert bleiben. Was wurde bereits eingepreist? Wenn man sich die marktbasierten ...

