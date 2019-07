Das Statistische Bundesamt hat eine Karte präsentiert, in der alle deutschen Forschungsinstitutionen verzeichnet sind. Dabei zeigt sich eine Tendenz.

Nahegelegene Forschungseinrichtungen profitieren stärker voneinander als andere. Das legt eine Karte des Statistischen Bundesamtes nahe, in der erstmals alle deutschen Hochschulen und Forschungsinstitutionen verzeichnet sind. "Die intensive Kooperation schlägt sich auch räumlich nieder", berichteten die Destatis-Mitarbeiter am Montag in Wiesbaden.

Ein Beispiel sind die in der vergangenen Woche ausgezeichneten Elite-Unis: In ihrer Umgebung liegen mehr außeruniversitäre Forschungseinrichtungen als im Umkreis einer durchschnittlichen Hochschule. Während sich im Umkreis von zehn Kilometern um eine deutsche Universität im Durchschnitt zehn außeruniversitäre Einrichtungen befinden, sind es unter den Exzellenz-Unis ...

