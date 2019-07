Die wegen der Handelskonflikte mit den USA schwächelnde heimische Währung Won hilft den Südkoreanern. Es ist der größte Gewinnsprung seit sieben Jahren.

Der südkoreanische Autobauer Hyundai Motor hat seinen Gewinn dank neuer Modelle kräftig gesteigert und will den Schwung für weiteres Wachstum in den USA nutzen. Der Reingewinn sprang im zweiten Quartal um fast ein Drittel auf umgerechnet 696 Millionen Euro (919,3 Milliarden Won), wie der VW-Rivale am Montag mitteilte.

Bei dem größten Gewinnsprung seit sieben Jahren profitierte der Konzern auch von der Schwäche der heimischen Währung Won, die wegen der Handelskonflikte soviel an Wert gegenüber dem Dollar verloren hat, wie ...

