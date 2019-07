Adidas und Arizona Iced Tea kooperierten, um einen Sneaker im Design des Ice-Tea-Herstellers herauszubringen. Die Turnschuhe, die nur 99 Cent pro Paar kosten sollten, sorgten in New York für Chaos und schlussendlich blieb der Laden sogar geschlossen. Der angekündigte Sneaker sollte für eine begrenzte Zeit, am 18. und 19. Juli 2019, ausschließlich in einem Pop-up-Store in 208 Bowery in New York City ...

Den vollständigen Artikel lesen ...