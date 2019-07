Berlin (ots) - Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) hat das Institut für Umweltphysik der Universität Heidelberg beauftragt, Stickoxid (NOx)-Abgasmessungen an 141 Lkw der Abgasnorm Euro 5 und 6 durchzuführen. Die Messungen im realen Fahrbetrieb auf deutschen Autobahnen fanden in Zusammenarbeit mit dem Verband für die Transportbranche Camion Pro statt und wurden durch die Polizei Sachsen begleitet.



Die erschreckenden Ergebnisse der Autobahnmessungen und die damit zusammenhängenden Schlussfolgerungen, auch zum Versagen der nationalen Behörden, möchten wir Ihnen im Rahmen einer gemeinsamen Pressekonferenz vorstellen.



Darüber hinaus werden wir Sie über den aktuellen Stand der Hardware-Nachrüstung, insbesondere im Zusammenhang mit dem Kraftfahrt-Bundesamt (KBA), informieren.



Wir freuen uns über Ihre Teilnahme und bitten um Anmeldung an presse@duh.de.



Datum: Mittwoch, 24. Juli 2019, 10 bis 11 Uhr



Ort: DUH-Bundesgeschäftsstelle, Hackescher Markt 4, 10178 Berlin, Dachgeschoss



Teilnehmer: Jürgen Resch, Bundesgeschäftsführer DUH



Dr. Axel Friedrich, Internationaler Verkehrsexperte & Projektleiter Emissions-Kontroll-Institut EKI



Andreas Mossyrsch, Vorstand Camion Pro e.V. Deutschland



Dr. Denis Pöhler, Institut für Umweltphysik, Universität Heidelberg



