Von Olaf Ridder

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Übernahme des Lichtkonzerns Osram steht vor großen Hürden. Die Finanzinvestoren Bain und Carlyle machten bei Vorlage des offiziellen Übernahmeangebotes deutlich, dass ihnen bei der Mindestannahmequote von 70 Prozent des Kapitals die Hände gebunden sind. Die Finanzierung lasse eine Senkung oder einen Verzicht auf diese Schwelle nicht zu, heißt es dort.

Damit ist ein Gelingen der Transaktion durchaus fraglich, weil es sehr viele, vor allem kleine Osram-Aktionäre gibt. Bei der Abspaltung des Unternehmens von Siemens vor sechs Jahren war die Osram-Aktie allen Siemens-Aktionären einfach ins Depot gebucht worden. Die Käufer haben deshalb eine besonders lange Andienungsfrist gewählt, die über den gesamten Sommer reicht. Um Privataktionäre zu überzeugen, wurde extra eine kostenfreie Hotline geschaltet.

Osram-Aktionäre können ihre Anteile ab sofort zum Preis von 35 Euro den Finanzinvestoren Bain und Carlyle verkaufen. Bis zum 5. September um Mitternacht haben sie dazu Zeit, wie aus dem Übernahmeprospekt hervorgeht, den das Übernahmevehikel Luz (C-BC) Bidco GmbH nach der Genehmigung durch die Finanzaufsicht Bafin am Montag veröffentlichte. Die Gesellschaft gehört den Finanzinvestoren zu gleichen Teilen.

Osram steckt aktuell in einer Krise. Das Unternehmen macht erhebliche Teile seines Umsatzes mit der Autobranche, die aktuell unter einer globalen konjunkturellen Eintrübung leidet. Bain und Carlyle haben versprochen, Osram in seiner jetzigen Form zu erhalten und wollen in erheblichem Maße Zeit und Geld investieren, um das langfristige Potenzial von Osram zu heben. Vorstand und Aufsichtsrat von Osram haben sich vor zweieinhalb Wochen in einer ersten Stellungnahme positiv zu dem Angebot geäußert.

Kontakt zum Autor: olaf.ridder@wsj.com

DJG/rio/mgo

(END) Dow Jones Newswires

July 22, 2019 07:11 ET (11:11 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.