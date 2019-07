Thema heute:

Highlights, die auf einer Sri Lanka Reise nicht fehlen dürfen

Sri Lanka gehört zu den aufstrebendsten und faszinierendsten Reisezielen Südasiens, wenn nicht sogar der Welt.

Verschiedene Kulturen und Religionen, eine abwechslungsreiche Landschaft, beeindruckende Tempelanlagen, eine vielseitige Kulinarik und vieles mehr wartet darauf, entdeckt zu werden. Der Abenteuerreiseveranstalter Flash Pack stellt einige Highlights vor, die auf einer Sri Lanka Reise nicht fehlen dürfen.

Facettenreiches Negombo

Die Stadt Negombo ist ein guter Start für jeden Trip nach Sri Lanka und praktischerweise nur knapp 30 Minuten Fahrt vom Flughafen Colombo entfernt. In Negombo gibt es nicht nur schöne Hotels mit Blick auf den Indischen Ozean, auch sonst gibt es einiges zu entdecken. Insbesondere abends erwacht die Stadt zum Leben: Stände mit Handwerkskunst, kleine Läden und angeregte Menschen, die versuchen, in den Restaurants am Lewis Place einen Sitzplatz zu ergattern. In Negombo kann man außerdem einen ersten Eindruck von der lokalen Küche erhalten und sich auf Kokosnuss, feurige Chiliaromen und duftenden Reis freuen.

Panoramaszenerie an der Sigiriya-Festung

Der Sigiriya Rock, eine Festung aus dem 5. Jahrhundert, gehört zu den berühmtesten Attraktionen Sri Lankas. Mit ihren Wassergärten, der Spiegelwand, deren Putz früher auf Hochglanz poliert wurde, uralten Wandmalereien und einem wunderschönen Panoramablick bietet sie Fotomotive. Für den Aufstieg mit über 1.200 Stufen sollte man gutes Schuhwerk mitbringen. Spätestens der farbenfrohe Sonnenuntergang über der weiten Landschaft ist die Anstrengung jedoch wert.

Kultur & Kulinarik in Kandy

Und: Jeder Sri Lanka Reisende sollte der Stadt Kandy einen Besuch abstatten. Diese Stadt gehört zum UNESCO-Weltkulturerbe und ist eine der heiligsten Stätten der buddhistischen Welt sowie die letzte Hauptstadt der alten Könige von Sri Lanka. Insofern hat Kandy zahlreiche historische Sehenswürdigkeiten zu bieten, insbesondere ein Besuch des Zahntempels ist obligatorisch: Dieser ist ein bedeutendes Pilgerziel, in dem der vermutliche Zahn des Buddhas aufgehoben wird.

Im Anschluss bietet sich ein Spaziergang entlang des Kandy-Sees an, welcher auch als "Meer der Milch" bekannt ist und eine wichtige Rolle in der lokalen Mythologie spielt. Kandy lohnt sich auch aus kulinarischer Sicht. So bietet sich ein Zwischenstopp in einem Gewürzgarten an, wo man tiefe Einblicke in die sri-lankische Küche erhalten und das neu Gelernte auch direkt im Rahmen eines Kochkurses anwenden kann.

Diesen Beitrag können Sie hier nachhören oder downloaden.