Santa Clara - ServiceNow wurde vom Analystenhaus Gartner erneut als Leader im Gartner Magic Quadrant for Integrated Risk Management positioniert. ServiceNow Governance, Risk, and Compliance (GRC) ermöglicht effiziente Prozesse, indem es Sicherheits-, IT- und Risiko-Funktionen zu einem einheitlichen Risikoprogramm kombiniert, das auf der Now Platform basiert.

Den vollständigen Artikel lesen ...