Aktuell befindet sich der Goldpreis in einer guten Position und verliert nur leicht an Wert, allerdings scheint sich die Barrick Gold Aktie nicht davon einschüchtern zu lassen. Sie setzte am Freitag ihren Höhenflug fort. Auch im europäischen Handel am Montag zeigt sich die Aktie stabil. Der Aufwärtstrend prägt das Chartbild und die neuen Kurshöhen stimmen optimistisch. Seit ein paar Wochen hat die Aktie wichtige Widerstände überwunden und ist weiter auf dem Weg nach oben. Zielsicher bewegt sich ... (Maximilian Weber)

