Steinhoff Aktie | ISIN:NL0011375019 | WKN:A14XB9 Sieht man sich die Indikatoren im Tageschart an, so muss man erkennen, dass die Trendindikatoren zumeist nach unten zeigen. Einzig die Signallinie des viel beachteten Macd Indikators gibt noch einen Aufwärtstrend an. Allerdings befindet er sich unter null. Zudem steht die Signallinie kurz davor ein Verkaufssignal auszulösen. Etwas Hoffnung für eine kurzfristige Aufwärtsbewegung gibt der Stochastik Indikator. Denn er notiert in der überverkauften Zone ... (Andreas Opitz)

