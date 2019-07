Christian Völkers ist die schillernde Galionsfigur der deutschen Maklerzunft. Doch Start-ups und regulierungsfreudige Politiker greifen sein Geschäftsmodell an - und Völkers will umsteigen: in die Sharing Economy.

Der graue Anzug sitzt perfekt und passt zum weißen Hemd und weißen Einstecktuch. Die Rolex am Arm harmoniert mit den goldenen Manschettenknöpfen. Die grau melierten Haare sind nach hinten gekämmt, die Haut ist dezent gebräunt. Christian Völkers sieht aus wie immer. Als sei er gerade einem Modekatalog für feine Herren entstiegen.

Unten, im Schaufenster seiner ganz in Weiß gehaltenen Unternehmenszentrale in der Hamburger Hafencity, hat er seine Waren ausgestellt. Ein "Design Juwel mit atemberaubendem Blick über Mitte und Kreuzberg" in Berlin etwa, 480 Quadratmeter, sechs Zimmer, für 6,95 Millionen Euro. Oder einen Privat-Jet, Bombardier Global 5000 für 13,5 Millionen Dollar.

Der Mann könnte in seinem Büro im sechsten Stock jeden Tag die Champagnerkorken knallen lassen. Da draußen reißen ihm die Leute die Häuser, Flugzeuge und Yachten nur so aus den Händen. Der Immobilienboom ließ die Maklercourtage, von der seine Firma lebt, im vergangenen Jahr auf 728 Millionen Euro anschwellen. Plus neun Prozent. Doch Völkers wirkt nachdenklich. Er gießt Kaffee in weiße Engel&Völkers-Tassen und knurrt: "Es gibt große Veränderungen in der Branche. Wir müssen darauf reagieren."

Vor allem die Politik bereitet ihm Probleme. Deutschland diskutiert über hohe Immobilienpreise, Wohnungsnot, Enteignungen - und Völkers steht als Galionsfigur der deutschen Maklergilde mittendrin. Hinzu kommen Start-ups wie McMakler, junge Unternehmen, die auf den Markt drängen und sein Geschäftsmodell infrage stellen, das auf eigene Verkaufsbüros in den Städten, auf Kontaktpflege mit Witwen an der Haustür und mit Reichen auf Golfplätzen setzt.

Und so sucht Völkers jetzt nach neuen Betätigungsfeldern. Will in Italien, Frankreich und Nordamerika wachsen. In die Sharing Economy einsteigen. Die Firma "in eine völlig neue Sphäre führen", wie er sagt.

Völkers hat gerade zwei Mitarbeiter eingestellt, die ein Konzept für geteiltes Arbeiten und Wohnen entwickeln sollen; im kommenden Jahr sollen die ersten Produkte angeboten werden. Bei den geteilten Büros sei sein Angebot mit dem von Anbietern wie WeWork vergleichbar - allerdings konzentriere er sich auf Kunden aus dem "Fünf-Sterne-Bereich", also Dax-Unternehmen, Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwaltskanzleien. Die Nachfrage sei groß, es gehe nicht darum, nur eine Immobilie zur Verfügung zu stellen, sondern "eine Community, wo der Anbieter in der Lage ist, Menschen zusammenzuführen, die kommunizieren und Geschäfte machen und gegenseitige Synergien nutzen können". Der nächste Schritt in seinem Konzept ist das gemeinsame Wohnen in Räumen, die für einige Wochen angemietet werden können. "Was geteilt werden kann, sind zum Beispiel ein gemeinsames Restaurant, eine Service-Küche, ein Fitnessbereich, Konferenzräume", sagt Völkers. Das Bad hingegen werde von der Zielgruppe "definitiv nicht" vergemeinschaftet.

Es ist ein Vorhaben, das zu Spekulationen einlädt: eine Flucht nach vorn, wie manche glauben, weil das alte Geschäft mit dem Verkauf im Zenit steht? Oder nur ein Experiment?

Fest steht: Wenn Deutschlands Maklerbüro Nummer eins dem Besitz abschwört und sich aufs Teilen verlegt, dürfte das in der Branche nachhallen. Deren Ruf ist mies. Die Zunft gilt als geldgierig. Und als Beschleuniger für die überhitzten städtischen Immobilienmärkte.

Und dann ist da dieser Christian Völkers. Ein Mann, der für Moral und gegen die Gier predigt und dabei die aktuellen Immobilienpreise völlig okay findet. Der zum Teilen aufruft und gleichzeitig in einer Welt des überbordenden Besitzes lebt.

Ist das glaubwürdig?

Luxusleben auf Mallorca

Der 63-jährige Hamburger, aufgewachsen als Sohn eines Ingenieurs und einer Hausfrau im noblen Stadtteil Blankenese, hat es geschafft, binnen 40 Jahren das größte und wohl bekannteste hiesige Maklerunternehmen aufzubauen. 30 000 Immobilienmakler gibt es auf dem zersplitterten deutschen Markt, Engel&Völkers ...

Den vollständigen Artikel lesen ...