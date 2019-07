Dass die Aurelius Aktie heute 1,78 Euro bzw. 4,34 Prozent auf 39,26 Euro verliert, ist dem Dividendenabschlag geschuldet. Bereinigt man die Ausschüttung der Dividende in Höhe von 3,00 Euro je Aurelius Aktie, so liegt der Titel deutlich im Plus. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...