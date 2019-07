Amazon Aktie: Sehr stark! Amazon konnte zum Handelsauftakt am Montag mit einem Plus von 0,2 % die Marke von 1.750 Euro wieder bestätigen. Ein kleiner Schritt nur, der indes als stark gilt. Amazon findet sich hier im charttechnisch starken und weitgehend sicheren Aufwärtstrend, so die Auffassung der Analysten. Denn der Wert könnte auf diese Weise die Marke von 1.800 Euro jetzt wie kürzlich bereits rasch überwinden. Gelingt dies, warten neue Allzeithochs. Dann ist auch der Sprung bis zu 200 Euro mangels ... (Frank Holbaum)

