Ab sofort können Händler und Hersteller UPDAY, Europas größte News-App, gemeinsam mit Bonial als Werbefläche für ihre Produkte buchen. Damit haben sie Zugang zu einer gebündelten Reichweite von mehr als 18,5 Millionen Unique Usern pro Monat. In der Black-Friday-Woche vom 25. November können sich die Nutzer von Bonial und UPDAY erstmals mit den ausgewählten Highlight-Angeboten informieren und mit ihrem persönlichen "Shopping Deals" in die Weihnachtseinkaufsaison starten.



Bonial und UPDAY bieten Händlern und Herstellern mit "Shopping Deals" eine prominente Platzierung ihrer Produkte in der UPDAY-App sowie auf den Local-Shopping-Plattformen kaufDA und MeinProspekt. Kunden können das gemeinsame Vermarktungsangebot im Rahmen eines shopping-relevanten Ereignisses wie Black Friday, Halloween, Weihnachten oder Silvester buchen. Eine Auswahl an saisonalen Highlight-Angeboten wird dann als "Shopping Deals" sowohl auf Deutschlands größter digitaler Plattform für lokale Handelskommunikation als auch in Europas größter News-App vermarktet.



Mit "Shopping Deals" schaffen Bonial und UPDAY einen wichtigen Kontaktpunkt zwischen Handel und potenziellen Käufern: Der Nutzer wird auf die für den Handel wichtigsten Termine der zweiten Jahreshälfte aufmerksam gemacht und bekommt entsprechend dazu die saisonalen Highlight-Angebote ausgespielt.



Aneta Nowobilska, Chief Revenue Officer UPDAY: "Dank Bonial und seinen guten Kontakten zu Handelspartnern können wir unseren Nutzern mit 'Shopping Deals' sehr gute Angebote präsentieren. Als News-Service wissen wir, was unsere Nutzer interessiert und begeistert. 80 Prozent unserer Nutzer haben eine überdurchschnittliche Kaufkraft. 'Shopping Deals' adressieren somit eine für Werbekunden hoch attraktive Zielgruppe, und zwar personalisiert und zum optimalen Zeitpunkt."



Christoph Eck-Schmidt, Geschäftsführer von Bonial: "Bonial ist mit seinen Marken kaufDA und MeinProspekt die größte digitale Plattform in Deutschland, um sich über Angebote des Einzelhandels zu informieren. Wir begleiten den Nutzer von der ersten Inspiration bis zum tatsächlichen Kauf im lokalen Shop. Genauso individuell wie UPDAY dem User seine Nachrichten ausspielt, so passgenau zugeschnitten bekommt der Nutzer bei Bonial lokale Angebote angezeigt. Für unsere Kunden und Nutzer ist die Kooperation mit UPDAY ein großer Gewinn: Wir können jetzt zu ausgewählten saisonalen Highlights mit den 'Shopping Deals' bestimmte Produkte sehr aufmerksamkeitsstark mit gebündelter Power optimal vermarkten. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit UPDAY."



Über Bonial



Bonial gehört zur Axel Springer SE, dem führenden digitalen Verlag in Europa. Das Unternehmen ist der führende Drive-to-Store Marketing Partner in Deutschland, bietet seit dem Start von kaufDA im Jahr 2008 professionelle Lösungen für den stationären Einzelhandel im Bereich Location-based Services und definiert als Innovationstreiber die Zukunft der digitalen Handelskommunikation. Mit über 10 Millionen aktiven Nutzern pro Monat in Deutschland zeigt Bonial wie wichtig es modernen Konsumenten ist, sich mit dem Smartphone über Angebote des stationären Einzelhandels zu informieren und sich inspirieren zu lassen, bevor sie ihre Lieblingsgeschäfte vor Ort besuchen. Bonial ist mit seinen Marken kaufDA und MeinProspekt das digitale Schaufenster des Handels, in der dieser seine komplette Angebotswelt zeigen kann. Mehr als 1500 der größten Einzelhändler und Marken in allen Handelssegmenten setzen auf die datengesteuerten, mobilen Marketinglösungen von Bonial, um ihre Angebote und Produkte zu bewerben.



Über UPDAY



UPDAY ist Europas größte News-App, die in 16 europäischen Ländern mit insgesamt mehr als 25 Millionen Nutzern pro Monat präsent ist. UPDAY ist das Ergebnis einer strategischen Partnerschaft, die Axel Springer und Samsung 2015 zur Entwicklung neuer digitaler Medienformate für Nutzer in Europa geschlossen haben. Im März 2016 startete UPDAY in Deutschland, Frankreich, Großbritannien und Polen vorinstalliert auf den Samsung Galaxy S7 und S7 Edge Smartphones. Mittlerweile ist UPDAY in 16 Ländern auch auf anderen Samsung Smartphone-Modellen (S-Serie, A-Serie, J-Serie) und Geräten (Samsung Family Hub, Gear S Watches, Smart TV Samsung QLED) verfügbar und hat in sehr kurzer Zeit eine Reichweite von über 25 Millionen Nutzern pro Monat erreicht. UPDAY besteht aus zwei Teilen: Einem algorithmusbasierten News-Stream ("My News"), der auf den individuellen Interessen der Nutzer basiert sowie einem redaktionellen Bereich ("Top News"), der von professionellen Journalisten kuratiert wird.



