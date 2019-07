STERN IMMOBILIEN AG mit Dividendenvorschlag von 1,20 Euro je Aktie DGAP-News: STERN IMMOBILIEN AG / Schlagwort(e): Dividende/Hauptversammlung STERN IMMOBILIEN AG mit Dividendenvorschlag von 1,20 Euro je Aktie 22.07.2019 / 15:50 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. STERN IMMOBILIEN AG mit Dividendenvorschlag von 1,20 Euro je Aktie Grünwald, 22. Juli 2019 - Vorstand und Aufsichtsrat der STERN IMMOBILIEN AG ("STERN IMMOBILIEN") schlagen der ordentlichen Hauptversammlung des Unternehmens am 30. August 2019 für das Geschäftsjahr 2018 die Ausschüttung einer Dividende von 2.107.647,60 Euro vor. Dies entspricht einer Dividende von 1,20 Euro je Aktie. Die verbleibenden 13.446.593,56 Euro des Bilanzgewinns sollen laut Gewinnverwendungsvorschlag auf neue Rechnung vorgetragen werden. Mit der Dividendenzahlung will STERN IMMOBILIEN die Aktionäre des Unternehmens an der erfolgreichen Geschäftsentwicklung des vergangenen Jahres beteiligen. Im Jahr 2018 konnte der Jahresüberschuss der AG nach HGB Rechnungslegung ganz deutlich von 1,6 Mio. Euro auf 4,4 Mio. Euro gesteigert werden. Nach Einschätzung des Vorstands wurden die stillen Reserven zudem weiter ausgebaut. Über die STERN IMMOBILIEN AG: Die STERN IMMOBILIEN AG hält Immobilien an nationalen und internationalen Top-Standorten und entwickelt deren Wert. Der Schwerpunkt der aktuellen Aktivitäten liegt dabei besonders im Raum München. Im Fokus der Geschäftstätigkeit stehen die Optimierung und der anschließende Verkauf von substanzstarken Wohnobjekten, Geschäftshäusern sowie Grundstücken. Durch langjährige Immobilienexpertise, intelligente Wertschöpfungskonzepte und hervorragenden Marktzugang werden dabei überdurchschnittliche, risikoadjustierte Renditen erzielt. Die Gesellschaft mit Sitz in München ist im Mittelstandssegment m:access der Börse München gelistet. Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.stern-immobilien.com. Investor und Public Relations: edicto GmbH Axel Mühlhaus / Dr. Sönke Knop Tel.: +49 - (0)69 - 905505-52 E-Mail: stern@edicto.de 22.07.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: STERN IMMOBILIEN AG Nördliche Münchner Str. 31 82031 Grünwald Deutschland Telefon: +49 - (0)89 - 96991812 Fax: +49 - (0)89 - 69388870 E-Mail: info@stern-immobilien.com Internet: www.stern-immobilien.com ISIN: DE000A13SSX4 WKN: A13SSX Börsen: Freiverkehr in München (m:access) EQS News ID: 844801 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 844801 22.07.2019 ISIN DE000A13SSX4 AXC0172 2019-07-22/15:51