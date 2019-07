New York - An der Wall Street geht es zu Wochenbeginn ruhig zu. Bevor in den kommenden Tagen die Berichtssaison der Konzerne im Dow Jones Industrial weiter ihren Lauf nimmt, startete der US-Leitindex am Montag mit einem Plus von 0,17 Prozent auf 27'201,56 Punkte in die neue Woche. Für eine neue Bestmarke fehlen ihm damit gut 200 Punkte. In den Handelstagen zuvor hatten es die Anleger...

Den vollständigen Artikel lesen ...