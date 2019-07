Die Spielvereinigung Unterhaching drängt an die Börse, auch Hertha BSC erwägt mit dem neuen Investor diesen Schritt. Doch lohnen sich Fußballaktien?

Es sind Summen, die nur eine Richtung kennen: nach oben. Für 222 Millionen Euro holte der französische Fußballmeister Paris Saint Germain (PSG) vor einigen Jahren den brasilianischen Nationalspieler Neymar an die Seine. Nun will PSG-Präsident Nasser Al-Khelaifi mindestens diese Summe bei einem Verkauf des wechselwilligen Spielers wieder einnehmen: Angeblich hat er seinen Zwischenhändlern mitgeteilt, Neymar nicht für weniger als 300 Millionen Euro abgeben zu wollen.

"Geld schießt keine Tore", postulierte zwar Trainerlegende Otto Rehagel vor langer Zeit. Doch diese Weisheit wirkt heute überholt. Das Spiel auf dem grünen Rasen ist zu einem Millionen-Monopoly geworden, das auch die Vereine immer stärker nach neuen Einnahmewegen suchen lässt.

In Deutschland drängt derzeit die Spielvereinigung Unterhaching an die Börse - und auch der Erstligist Hertha BSC liebäugelt unter seinem neuen Investor Lars Windhorst mittelfristig mit einem solchen Schritt. Die mittlerweile drittklassigen Unterhachinger wollen noch in diesem Monat an der Börse frisches Kapital einsammeln, um in zwei bis drei Jahren den Aufstieg in die zweite Liga zu schaffen.

Börsengang als eine Option für Hertha

Die Fußballer könnten bei einem Aufstieg in die zweite Liga mit deutlich mehr Geld rechnen: Aktuell erhält der Klub rund eine Million Euro aus TV-Einnahmen, in der Zweiten Liga wären es rund zehn Millionen Euro. Die Zuschauereinnahmen und Sponsorengelder würden sich zudem verdoppeln. Anleger können bis zum 26. Juli Aktien des Vereins zu einem Festpreis von jeweils 8,10 Euro zeichnen. Ende Juli soll dann der Sprung auf das Parkett mit der Erstnotierung an der Börse München erfolgen.

Bei Hertha BSC sind die Überlegungen noch in einem deutlich früheren Stadium. Der neue Großaktionär Lars Windhorst liebäugelt mit der Idee, den Fußballbundesligisten mittelfristig an die Börse zu bringen, wie jüngst das "Manager-Magazin" schrieb. Der umstrittene Investor war kürzlich für 125 Millionen Euro mit zunächst 37,5 Prozent bei dem Hauptstadtklub eingestiegen. Zuvor hatte sich bereits zeitweise der Finanzinvestor KKR bei Hertha engagiert.

Windhorst kann seinen Anteil später bis auf 49,9 Prozent aufstocken. Doch um für seine Investoren einen profitablen Ausstieg zu schaffen, bräuchte Windhorst eine starke Wertsteigerung der Hertha in den kommenden drei bis fünf Jahren. Als europäische Spitzenklubs sind bisher jedoch weder Unterhaching noch die Hertha aufgefallen.

Lohnt sich ein Investment in Fußballaktien auch für Anleger? Welches Potenzial haben die Papiere, die häufig vor allem Fans ansprechen? Ein Blick auf die Entwicklung der wenigen bereits börsennotierten Fußballvereine ist dabei vielsagend. Bisher sind es vor allem große Traditionsklubs, die an der Börse notiert sind: ...

