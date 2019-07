Der Stahlhändler gab vorab einen Einblick in die Quartalszahlen und sorgte damit für eine Enttäuschung: Das Ebitda des zweiten Quartals lag mit 51 Mio. € am unteren Ende der konzerneigenen Prognose. Die Ansage für das Ebitda im Gesamtjahr wird auf 140 bis 160 Mio. € reduziert. Genannte Ursachen: Negative Preiseffekte in den USA und vor allem negative Entwicklung der Nachfrage aus den Branchen Automotive und Maschinenbau in Europa. Endgültige Ergebnisse für das zweite Quartal folgen plangemäß am 31. Juli. Am Nachmittag schicken Börsianer die Aktie des Stahlhändlers auf neue absolute Tiefstkurse, der Börsenwert beträgt noch rund 425 Mio. €.



