Der DAX hat sich am Montag von seiner etwas festeren Seite gezeigt. Vor der Zinssitzung der EZB hielten sich Anleger aber mit größeren Engagements zurück. So schloss der Leitindex 0,2 Prozent im Plus bei 12.289,40 Punkten. Was Anleger vom Handel sonst noch wissen müssen, die wichtigsten Themen vom Parkett.

Den vollständigen Artikel lesen ...