Bremen (ots) - WIESENHOF und die Geschäftsführung des SV Werder Bremen haben sich auf eine vorzeitige Verlängerung des Haupt- und Trikotsponsorings bis zum Ende der Saison 2021/2022 geeinigt. Damit wird das WIESENHOF-Logo eine Gesamtlaufzeit von mindestens zehn Jahren auf der Brust der Grün-Weißen erreichen, solange wie kein anderes Unternehmen in der Vereinsgeschichte. Das Haupt- und Trikotsponsoring gilt neben der ersten Bundesligamannschaft der Herren auch für die 1. Frauenmannschaft, das WERDER eSports Team, für die U23 sowie für alle Teams des Leistungszentrums.



"Wir freuen uns sehr, dass wir der treueste Hauptsponsor in der 120-jährigen Vereinsgeschichte von Werder Bremen sind. Als wir 2012 die Partnerschaft gestartet haben, wussten wir, dass die bodenständige, familiäre und dabei professionelle Führung des Vereins sehr gut zu unserem Familienunternehmen passt. Ein weiterer wichtiger Grund war die räumliche Nähe zu unserem Unternehmenssitz, denn Regionalität ist ein wichtiges Thema für uns", sagt Peter Wesjohann, PHW-Vorstandsvorsitzender. "Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit und wollen mit unserem Engagement einen Beitrag leisten, um die positive sportliche Entwicklung auch in den kommenden Jahren zu fördern und zu begleiten. Wie alle Fans sind auch wir voller Vorfreude und sehr gespannt auf die kommende Saison." Aktuell sponsert WIESENHOF den grün-weißen Bundesligisten im achten Jahr. Zuletzt verkündete das niedersächsische Familienunternehmen 2017 eine Verlängerung des Hauptsponsorings bis 2020, die nun erneut um weitere zwei Jahre bis Juni 2022 ausgebaut wird.



Für Werders Vorsitzenden der Geschäftsführung, Klaus Filbry, ist die Verlängerung eine wichtige Grundlage, um die positive Entwicklung der Grün-Weißen fortzusetzen. "Dass Wiesenhof weiter an Bord bleibt, ist für Werder Bremen enorm wichtig. Sie sind ein Partner, der uns im letzten Jahrzehnt durch alle Höhen und Tiefen begleitet hat. Sie haben uns in sportlich schwierigen Zeiten Vertrauen geschenkt und sind nun bereit uns mit einem noch stärkeren Engagement für die Zukunft zu unterstützen."



Marco Sautner, Managing Director der Infront Germany, die die Partnerschaft zwischen dem SV Werder und Wiesenhof seit Jahren erfolgreich begleiten, freut sich über die vorzeitige Verlängerung und fügt hinzu: "Die erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen Werder und Wiesenhof wird mit dieser Verlängerung das 10-jährige Jubiläum erreichen. Allein diese Tatsache beweist, wie erfolgreich, einzigartig und besonders diese Partnerschaft ist. Über die Jahre hat sich die Kooperation stetig weiter entwickelt und zeigt darüber hinaus, das Sportsponsoring über eine große Kommunikationskraft verfügt, die zum Erfolg eines jeden Unternehmens beiträgt. Wir freuen uns sehr, dass Werder weiterhin mit dem Logo von Wiesenhof auflaufen und die tolle Partnerschaft fortgesetzt wird."



