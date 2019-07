Tagesausblick für 23.7.: DAX lustlos. Techwerte und Beyond Meat im Fokus!

Richard Pfadenhauer,

Die meisten Aktienbarometer starteten verhalten in die neue Woche. Der durchwachsene Start in die Berichtssaison lädt noch nicht zum Einstieg ein und die Unsicherheiten rund um den Nahen Osten drückten auf die Kaufstimmung. So stagnierte der DAX im Bereich des Schlussstands vom Freitag und schloss bei 12.275 Punkten. Deutlich besser entwickelten sich derweil Technologiewerte. Beflügelt von einer guten Stimmung im Biotech- und Halbleitersektor stieg der TecDAX um 0,8 Prozent. Unterstützung bekamen die hiesigen Techwerte am Nachmittag von einem guten Start des Nasdaq-100. Auffällig war zudem der BANG-Index mit vier Goldminenaktien, der erneut über ein Prozent zulegte.

Die Unsicherheit bei den Marktteilnehmern zeigte sich auch am Anleihemarkt. So sackte die Rendite langfristiger deutscher Bundesanleihen erneut unter minus 0,33Prozent. Die Rendite vergleichbarer US-Papiere fiel unter 2,05 Prozent. Bei den Edelmetallen bewies Silber erneut relative Stärke und zog auf 16,40 US-Dollar pro Feinunze nach oben. Öl blieb derweil im Bereich von knapp 56 US-Dollar pro Barrel WTI Oil stabil. Der Euro/US-Dollar pendelte in einer engen Range um 1,121 US-Dollar.

Unternehmen im Fokus

Im Halbleitersektor herrschte heute weiterhin gute Stimmung. Die Aktie von Infineon setzte sich an die DAX-Spitze. Aixtron und Dialog Semiconductor konnten prozentual gar noch stärker zulegen. Bei Drägerwerk nutzten einige Investoren den kräftigen Rücksetzer nach den schwachen Q2-Zahlen zum Einstieg. Dies gilt auch für die Software AG. Nach der Gewinnwarnung am Freitag verlor der TecDAX-Wert knapp zwölf Prozent. Heute folgte eine Erholung. Gute Zahlen von Philips gab auch dem Konkurrenten Siemens Healthineers positive Impulse. Der Biotechkonzern Evotec markierte ein neues Allzeithoch. Gemeinsam mit den Aktien von Galapagos und Biotage sorgte Evotec für ein neues Hoch beim European Biotech Index. Rund ein Jahr ist Max Conze nun CEO des Medienkonzerns ProSiebenSat.1. In dieser Zeit gab es ein kräftiges Stühlerücken im Management. Dennoch hat sich die Aktie mehr als halbiert und markiert den tiefsten Stand seit sieben Jahren. Dürr und Klöckner kassierten ihre Prognosen für das laufende Geschäftsjahr.

In den USA startete der Börsenneuling Beyond Meat mit einem Plus von rund neun Prozent in die neue Woche.

Morgen werden aus Deutschland Hochtief und Software AG finale Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsquartal veröffentlichen. Aus dem übrigen Europa geben unter anderem Banco Santander und UBS und aus den USA Biogen, Coca Cola, Facebook, Texas Instruments, United Technologies und Visa Zahlen zum zurückliegenden Quartal bekannt.

Wichtige Termine:

Europa - Verbrauchervertrauen Euro-Zone, Juli

Charttechnischer Ausblick

Widerstandsmarken: 12.310/12.380/12.480 Punkte

Unterstützungsmarken: 12.075/12.170/12.210 Punkte

Der DAX pendelte im Tagesverlauf zwischen 12.260 und 12.330 Punkten und schloss am unteren Ende der Bandbreite. Der kurzfristige Abwärtstrend bleibt zunächst intakt. Zwischen 12.200 und 12.300 Punkten findet der Index jedoch inzwischen eine starke Unterstützung. Gelingt der Ausbruch über 12.300 Punkte hat der Index zunächst Luft bis 12.380 und im weiteren Verlauf bis 12.480 Punkte. Sackt der DAX hingegen unter 12.170 Punkte droht eine Fortsetzung der Abwärtsbewegung bis 12.075/12.100 Punkte.

DAX in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden)

Betrachtungszeitraum: 02.05.2019 - 22.07.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 23.07.2014 - 22.07.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Inline-Optionsscheine auf den DAX

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Untere Knock-out Barriere in Pkt. Obere Knock-out Barriere in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX HX8M1X 4,88 10.700 13.200 19.12.2019 DAX HX8XDS 7,92 11.100 13.100 19.09.2019

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 22.07.2019; 17:28 Uhr

