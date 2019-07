Die Bremer Linke stimmt über eine rot-grün-rote Koalition ab. Daran haben sich knapp 60 Prozent der Mitglieder beteiligt. Das Ergebnis wird für den Abend erwartet.

An der Urabstimmung der Bremer Linken über eine rot-grün-rote Koalition in dem Bundesland haben sich knapp 60 Prozent der Mitglieder beteiligt. Mit Ablauf der Frist um 16.30 Uhr begann am Montag die Auszählung der bis dahin abgegebenen 347 Briefwahlstimmen. Mit einem Ergebnis wird möglicherweise ...

