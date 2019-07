DAX: Behaupteter Wochenauftakt - Infineon gesucht

Der DAX konnte zum Start in die neue Woche an die freundliche Entwicklung vom Freitag anknüpfen und sich behaupten. Vor der EZB-Entscheidung am Donnerstag hielten sich die Bullen jedoch zurück.

Das war heute los. Trotz eines Handelsbeginns im roten Bereich legte der DAX im Vormittagshandel rasch deutlich zu und überstieg am Nachmittag sogar kurzzeitig die Marke von 12.300 Punkten. Bis Handelsende konnten die großen Zugewinne jedoch nicht gehalten werden. Anleger warten gespannt auf den Verlauf der Berichtsaison, die im Wochenverlauf noch einige bedeutende Veröffentlichungen mit sich bringt. Zudem richtet sich der Fokus auf die EZB. Investoren hoffen auf Signale über eine weitere Lockerung der Geldpolitik.

Das waren die Tops & Flops. An der Spitze des DAX war die Aktie von Infineon (WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004) zu finden. Die Papiere des Chip-Herstellers profitierten von positiven Analystenkommentaren zur US-Branche. In der Folge legte die Infineon-Aktie zwischenzeitlich fast 3 Prozent zu.

Den vollständigen Artikel lesen ...