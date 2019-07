Weiterstadt (ots) -



- Querverweis: Ein Dokument liegt in der digitalen Pressemappe zum Download vor und ist unter http://www.presseportal.de/dokumente abrufbar -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



- Topmodell SKODA SUPERB in der Ausstattungslinie Active bereits ab 28.850 Euro verfügbar - 1,5 TSI ACT leistet 110 kW (150 PS) und steht mit manuellem 6-Gang-Getriebe und 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe zur Wahl



SKODA erweitert das Motorenangebot des umfangreich aufgewerteten SUPERB um den 1,5 TSI ACT 110 kW (150 PS)*. Kunden können sich bei diesem Aggregat zwischen manuellem 6-Gang-Getriebe oder automatischem 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe (DSG) entscheiden. Alle Motoren entsprechen der Abgasnorm Euro 6d-TEMP. Zudem ist das SKODA Topmodell ab sofort auch in der Ausstattungslinie Active erhältlich. In Kombination mit dem 1,5 TSI ACT 110 kW (150 PS) steht der SUPERB Active ab 28.850 Euro bereit, der SUPERB COMBI Active startet bei 29.850.



Mit dem 110 kW (150 PS) starken 1,5 TSI ACT erweitert SKODA die Motorenpalette des überarbeiteten SUPERB um ein attraktives Einstiegsaggregat. Der Benzindirekteinspritzer inklusive aktivem Zylindermanagement (ACT) kann sowohl mit manuellem 6-Gang-Getriebe als auch 7-Gang-DSG kombiniert werden. Er steht in den Ausstattungslinien Active, Ambition, Style, L&K sowie SPORTLINE zur Wahl. In Verbindung mit dem neuen 1,5 TSI ACT 110 kW (150 PS) beträgt der Einstiegspreis für den SUPERB Active 28.850 Euro, der SUPERB COMBI Active ist ab 29.850 Euro bestellbar.



Die Ausstattungslinie Active ergänzt die seit Bestellstart erhältlichen Varianten Ambition, Style und L&K sowie SPORTLINE und SCOUT. Serienmäßig verfügt der aufgewertete SUPERB Active unter anderem über eine Klimaanlage, das Musiksystem Bolero inklusive 8 Zoll großem kapazitivem Touchdisplay im Glasdesign, die Komfort-Freisprecheinrichtung und die Konnektivitätstechnologie SmartLink+. Letztere vereint die Schnittstellen für Android Auto, Apple CarPlay und MirrorLink. So lässt sich das eigene Smartphone schnell und einfach mit dem SUPERB verbinden und der Fahrer kann über das Touchdisplay des Fahrzeugs auf viele seiner gewohnten Apps zugreifen.



Mit der Modellaufwertung hat SKODA sein Topmodell noch besser gemacht. Zu den neu verfügbaren Assistenzsystemen zählen der Frontradarassistent mit vorausschauendem Fußgängerschutz, der modifizierte Adaptive Abstandsassistent und der überarbeitete Spurwechselassistent. Zudem hat SKODA sein Zugangs- und Start-Stopp-System KESSY weiterentwickelt.



Alle Informationen zu den Motor-Getriebe-Optionen sowie zu Ausstattungsdetails und Preisen des aufgewerteten SKODA SUPERB stehen auf dem SKODA Online-Medienportal www.skoda-media.de zur Verfügung.



Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden nach den gesetzlich vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt. Seit dem 1. September 2017 werden bestimmte Neuwagen bereits nach dem weltweit harmonisierten Prüfverfahren für Personenwagen und leichte Nutzfahrzeuge (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure, WLTP), einem realistischeren Prüfverfahren zur Messung des Kraftstoffverbrauchs und der CO2-Emissionen, typgenehmigt. Seit dem 1. September 2018 ersetzt der neue WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure) den bisherigen Fahrzyklus (NEFZ). Wegen der realistischeren Prüfbedingungen sind die nach dem WLTP gemessenen Kraftstoffverbrauchs- und CO2- Emissionswerte in vielen Fällen höher als die nach dem NEFZ gemessenen. Weitere Informationen zu den Unterschieden zwischen WLTP und NEFZ finden Sie unter www.skoda-auto.de/wltp.



Aktuell sind noch die NEFZ-Werte verpflichtend zu kommunizieren. Soweit es sich um Neuwagen handelt, die nach WLTP typgenehmigt sind, werden die NEFZ-Werte von den WLTP-Werten abgeleitet. Die zusätzliche Angabe der WLTP-Werte kann bis zu deren verpflichtender Verwendung freiwillig erfolgen. Soweit die NEFZ-Werte als Spannen angegeben werden, beziehen sie sich nicht auf ein einzelnes, individuelles Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes. Sie dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen. Zusatzausstattungen und Zubehör (Anbauteile, Reifenformat, usw.) können relevante Fahrzeugparameter, wie z. B. Gewicht, Rollwiderstand und Aerodynamik verändern und neben Witterungs- und Verkehrsbedingungen sowie dem individuellen Fahrverhalten den Kraftstoffverbrauch, den Stromverbrauch, die CO2-Emissionen und die Fahrleistungswerte eines Fahrzeugs beeinflussen.



* Verbrauch nach Verordnung (EG) Nr. 715/2007; CO2-Emissionen und CO2-Effizienz nach Richtlinie 1999/94/EG. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen, spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen" entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH, Hellmuth-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern-Scharnhausen (www.dat.de), unentgeltlich erhältlich ist.



Überarbeiteter SUPERB 1,5 TSI ACT 110 kW (150 PS) i nnerorts 6,7 l/100km, außerorts 4,4 l/100km, kombiniert 5,2 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert A - 120 g/km



Überarbeiteter SUPERB 1,5 TSI ACT DSG 110 kW (150 PS) innerorts 6,8 l/100km, außerorts 4,6 l/100km, kombiniert 5,4 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 123 g/km, CO2-Effizienzklasse B



Überarbeiteter SUPERB COMBI 1,5 TSI ACT 110 kW (150 PS) innerorts 6,7 l/100km, außerorts 4,5 l/100km, kombiniert 5,4 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 122 g/km, CO2-Effizienzklasse B



Überarbeiteter SUPERB COMBI 1,5 TSI ACT DSG 110 kW (150 PS) innerorts 6,8 l/100km, außerorts 4,7 l/100km, kombiniert 5,5 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 125 g/km, CO2-Effizienzklasse B



OTS: Skoda Auto Deutschland GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/28249 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_28249.rss2



Pressekontakt: Ulrich Bethscheider-Kieser Leiter Produkt- und Markenkommunikation Telefon: +49 6150 133 121 E-Mail: ulrich.bethscheider-kieser@skoda-auto.de



Christoph Völzke Social Media und Lifestyle Tel. +49 6150 133 122 E-Mail: christoph.voelzke@skoda-auto.de