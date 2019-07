Es sah zunächst so aus, als ob sich die Netflix Aktie nach dem Kursrutsch wegen der jüngsten Quartalszahlen gefangen hatte. Doch das war kein wirklich tragfähiger Boden, von dem es dann einen Rebound gab. Im Gegenteil: Nach kurzem Zwischenstopp ging es weiter abwärts. So verlor die Netflix Aktie am Montag im frühen Handel an der Nasdaq rund 5 Dollar bzw. ca. 1,7% auf knapp 310 Dollar. Nur um das einzuordnen: Vor Veröffentlichung der jüngsten Quartalszahlen am 17. Juli hatte die Netflix-Aktie im ... (Peter Niedermeyer)

