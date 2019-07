Jetzt das Buch "Trader - Der Weg zur profitablen Handelsstrategie - in jedem Markt" bestellen! (JK-Trading.com) - Der DAX ist choppy in die neue Woche gestartet, machte Anstalten die 12.300er Marke zurückzuerobern, scheiterte aber an der 12.350. Ausgehend hiervon hat sich das technische Bild für Dienstag nicht verändert: auf der Unterseite liegt der Hauptfokus weiter auf der 12.180/200er Region, wobei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...