Rund einen Monat lang ist es der Beyond Meat-Aktie nicht gelungen, über den Widerstand bei 160,00 Euro anzusteigen. Erstmalig erreicht wurde diese Hürde am 10. Juni durch den Vorstoß auf 163,74 Euro. Acht Tage später sah es durch den Anstieg auf das neue Jahreshoch bei 180,73 Euro kurzzeitig so aus, als könne der Widerstand als überwunden gelten. Dem war jedoch nicht so, wie die lange Seitwärtsbewegung unzweifelhaft zeigte, die sich anschließend unterhalb der Marke von 160,00 Euro ausbildete. Sie ... (Dr. Bernd Heim)

Den vollständigen Artikel lesen ...