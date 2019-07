SAN JOSE (IT-Times) - Das US-amerikanische Online-Auktionshaus und E-Commerce Urgestein eBay hat einen weiteren Schritt Richtung Indien getan und Anteile an der Online-Plattform Paytm Mall gekauft. eBay Inc. hat eine Beteiligung in Höhe von 5,5 Prozent der Anteile an der indischen Paytm Mall erworben,...

Den vollständigen Artikel lesen ...