Das halbstaatliche südafrikanische Logistikunternehmen Trasnet betätigt, dass es eine gerichtliche Untersagung erhalten hat, den illegalen Streik der Beschäftigten an dem Ngqura Container Terminal zu stoppen. Der Verwalter von unter anderem der Häfen in Südafrika erwartet, dass es fast zwei Wochen dauern wird, um den Rückstau an dem Container Terminal zu bereinigen....

