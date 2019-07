Der Aufbau einer Auffanglösung für Schul- oder Ausbildungsabbrecher, die in der Vergangenheit oft durch die Maschen behördlicher Beratungsnetze gefallen sind, steht nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit (BA) kurz vor dem Durchbruch. "Da sind wir inzwischen ziemlich weit gekommen", sagte BA-Chef Detlef Scheele der Deutschen Presse-Agentur. Er gehe davon aus, dass die Erfassung und Beratung von Jugendlichen am Übergang von Schule zu Beruf mit Beginn des Ausbildungsjahrs 2021 greifen werde, betonte er in einer Halbzeitbilanz seiner fünfjährigen Amtszeit.

Künftig solle eine spezielle IT-Lösung einen Datenaustausch zwischen der Bundesagentur, der kommunalen Jugendhilfe und den Schulen sicherstellen, damit "kein Jugendlicher nach Beendigung der Schulzeit verloren geht", sagte Scheele, der seit vielen Jahren für ein solche bundesweite Lösung kämpft. Vorbild sei dafür Hamburg. "Wir wollen mit diesem Datensystem diejenigen erkennen, die gar nicht zu uns kommen oder drohen abzubrechen. Dann sollte die Jugendhilfe helfen können", erläuterte Scheele das System. Dazu würden voraussichtlich gefährdete Jugendliche eines Schuljahrgangs IT-basiert erfasst und unterstützt./kts/DP/zb

