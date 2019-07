Das US-Unternehmen PetMed Express Inc. (ISIN: US7163821066, NASDAQ: PETS) zahlt eine Quartalsdividende von 27 US-Cents. Die Ausschüttung erfolgt am 9. August 2019 (Record date: 2. August 2019). Amerikas größter Arzneimittelhändler für Tiere schüttet auf das Jahr gerechnet 1,08 US-Dollar an die Investoren aus. Damit beträgt die aktuelle Dividendenrendite beim derzeitigen Börsenkurs von 16,93 US-Dollar (Stand: 22. Juli 2019) 6,74 Prozent. ...

