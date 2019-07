Diok RealEstate AG erwirbt weitere Objekte und setzt dynamisches Wachstum fort DGAP-News: Diok RealEstate AG / Schlagwort(e): Immobilien/Ankauf Diok RealEstate AG erwirbt weitere Objekte und setzt dynamisches Wachstum fort 23.07.2019 / 07:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Diok erwirbt drei weitere Objekte in NRW und Sachsen-Anhalt - Portfolio wächst erneut auf EUR 150.350.000,00 Köln, 23. Juli 2019 - Die Diok RealEstate AG (Diok) hat Kaufverträge für drei Bürogebäude in Köln, Gelsenkirchen und Magdeburg unterzeichnet und wächst damit weiter dynamisch auf ein Portfoliovolumen in Höhe von EUR 150.350.000,00. Die beiden Bürogebäude in NRW befinden sich in Köln und Gelsenkirchen und sind langfristig an jeweils einen Nutzer aus der Technologiebranche (Köln) oder die öffentliche Hand (Gelsenkirchen) vermietet. Das Objekt in Magdeburg weist noch Leerstand auf, der durch das aktive Assetmanagement der Diok RealEstate AG zeitnah abgebaut werden soll. Der WALT der Objekte beläuft sich aktuell auf 4,3 Jahre, bei einer durchschnittlichen Miete pro Quadratmeter und Monat in Höhe von EUR 9,49. Mit den aktuellen Akquisitionen beläuft sich das Gesamtportfolio der Diok nunmehr auf 89.025 m², mit einer Nettokaltmiete in Höhe von 8.860.593 EUR p.a. bzw. einer Miete pro Quadratmeter von EUR 8,78 und einem Leerstand von 9,42 %. Einige Verträge des angekauften Portfolios stehen noch unter verschiedenen aufschiebenden Bedingungen. Die Parteien gehen davon aus, dass die Transaktionen im dritten Quartal abgeschlossen werden. Die Diok RealEstate AG befindet sich aktuell in intensiven Verhandlungen zum Erwerb weiterer qualitativ hochwertiger Bürogebäude in sehr guten Sekundärlagen, die ebenfalls langfristig an bonitätsstarke Mieter vermietet sind. Vor diesem Hintergrund rechnet der Vorstand zeitnah mit der Unterzeichnung weiterer Kaufverträge. Markus Drews, Vorstand der Diok, kommentiert: "Wir setzen unsere Wachstumsstrategie konsequent um. Aufgrund der gesteigerten Transaktionsfrequenz werden wir besser wahrgenommen. Diese erhöhte Visibilität erleichtert uns sowohl die Akquisition in Sekundärlagen, als auch die Wahrnehmung am Kapitalmarkt bzw. die unserer Unternehmensanleihe. Die Strategie, Objekte hoher Qualität in Größenordnungen zwischen EUR 5 und EUR 25 Mio. in Sekundärlagen zu kaufen, führt zu einem risikodiversifizierten und renditestarken Portfolio, dass sowohl für unsere Anleihegläubiger eine starke Basis ist, als auch für einen potentiellen Käufer hoch interessant sein wird." Weitere Informationen: www.diok-realestate.de Kontakt: Diok RealEstate AG Daniel L. Grosch, Vorstand T +49 (221) 80 14 98 00 F +49 (221) 80 14 98 11 E info@diok-realestate.de Über die Diok RealEstate AG Die Diok RealEstate AG (DIOK) ist ein auf deutsche Büroimmobilien spezialisiertes Immobilienunternehmen mit Sitz in Köln. Der Fokus der Gesellschaft liegt auf dem Aufbau eines attraktiven Büroimmobilienportfolios in guten bis sehr guten Mikrostandorten von Sekundärlagen. Alle personalintensiven Tätigkeiten wurden vollständig an Dritte vergeben und werden von der DIOK kontrolliert und gesteuert. Als aktiver Portfolio- und Asset-Manager erzielt die DIOK damit einen stetigen Wertzuwachs und positiven Cash-Flow vom ersten Tag an. Durch eine gut gefüllte Akquisitionspipeline strebt DIOK mittelfristig an, ein Immobilienportfolio von Euro 1 Milliarde aufzubauen. 23.07.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Diok RealEstate AG Von-Werth-Str. 1 50670 Köln Deutschland Telefon: +49 (0)22180149800 Internet: www.diok-realestate.de ISIN: DE000A2NBY22 WKN: A2NBY2 Börsen: Freiverkehr in Frankfurt EQS News ID: 844581 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 844581 23.07.2019 ISIN DE000A2NBY22 AXC0041 2019-07-23/07:00