Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

GESAMTMETALL - In der Metall- und Elektroindustrie zeichnet sich ein Grundsatzkonflikt zwischen den Arbeitgebern und der IG Metall ab. Der Präsident des Arbeitgeberverbandes Gesamtmetall, Rainer Dulger, drohte der Gewerkschaft mit einem Ende des Flächentarifvertrags, der seit Jahrzehnten die Arbeitsbedingungen von 1,9 Millionen Beschäftigten regelt. "Wenn alle Unternehmen die Tarifbindung verlassen, kann die Gewerkschaft zusehen, wie sie sich im Häuserkampf durchschlägt", sagte Dulger in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung. In der wichtigsten Branche der deutschen Wirtschaft gibt es seit Längerem Klagen darüber, dass die IG Metall viele Betriebe überfordere: Die Gewerkschaft setze zu hohe Löhne und zu viel Freizeit durch. Dulger berichtete, dass deswegen immer mehr Arbeitgeber seinen Verband verlassen würden. Von der IG Metall forderte er, dass sogenannte Tagesstreiks künftig nur noch nach einer gescheiterten Schlichtung erlaubt werden dürfen. (SZ S. 22)

CLOUD - Die Bundesregierung treibt den Aufbau einer europäischen Cloud voran. Hintergrund der Pläne sind vor allem Sicherheitsbedenken gegen die dominierenden US-Anbieter von internetbasierten IT-Diensten. "Wir können nur mit solchen Anbietern zusammenarbeiten, die unsere Sicherheitsvorgaben einhalten und damit unsere digitale Souveränität gewährleisten", sagte Innenminister Horst Seehofer (CSU) mit Blick auf die bestehenden Risiken bei der Nutzung von Cloud-Diensten dem Handelsblatt. Auch Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) setzt sich für eine Europa-Cloud als Alternative zu den amerikanischen Wettbewerbern ein. "Die europäische Wirtschaft benötigt dringend verlässliche Datensouveränität und breite Datenverfügbarkeit", sagte Altmaier dieser Zeitung. "Das ist eine ganz konkrete Frage der Wettbewerbsfähigkeit, allem voran unseres Mittelstands." (Handelsblatt S. 4)

VERKEHR - Die Grünen wollen Milliarden in bessere Bahnstrecken investieren und so Inlandsflüge bis 2035 "weitestgehend obsolet machen". Ziel müsse es sein, die Fahrtzeit auf den wichtigsten Fernstrecken auf höchstens vier Stunden zu drücken, heißt es in einem Autorenpapier der Grünen-Fraktion, das der SZ vorliegt. Auch solle die Mehrwertsteuer auf Fahrkarten sinken. Europas Flugverkehr dagegen soll eine Kerosinsteuer verteuern. (SZ S. 17)

STUTTGART 21 - Nach den ursprünglichen Plänen wäre der neue, unterirdische Bahnhof der Landeshauptstadt, genannt Stuttgart 21, schon 2008 in Betrieb gegangen. Nun wird es wohl 2025 werden. Für den Bauherrn, den Staatskonzern Deutsche Bahn, ist das wenig erfreulich. Ihm laufen die Kosten davon. Die größte Baustelle der Bahn wird auch zu einem der größten finanziellen Risiken des Staatskonzerns. Nur 4,5 Milliarden Euro Baukosten sind bislang abgesichert, der Großteil davon ist auch schon durch Aufträge gebunden oder ausgegeben. Auf weiteren 3,8 Milliarden Euro bleibt die Bahn erst mal sitzen. Wenn es überhaupt bei den jetzt geschätzten Gesamtkosten von 8,2 Milliarden Euro bleibt. (Handelsblatt S. 16)

WOHNUNGSBAU - Der Deutsche Städte- und Gemeindebund hat zu viele und zu strenge Vorschriften für den schleppenden Wohnungsbau verantwortlich gemacht. Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg sagte der Neuen Osnabrücker Zeitung, der Abbau "überflüssiger Standards und der rund 20.000 Baunormen" sei "dringend erforderlich". Auch sei die Aufstockung des Fachpersonals in den ausgedünnten Baubehörden der Kommunen ein "wichtiger Schritt", um schnell bezahlbare Wohnungen zu schaffen. (Osnabrücker Zeitung)

VÖB - Der neue Präsident des Bundesverbandes Öffentlicher Banken Deutschlands (VÖB) richtet seine Agenda auf das Wiedererstarken der Wettbewerbsfähigkeit. "Nur Banken, die Geld verdienen, können auch ihr Kapital stärken", sagte Eckhard Forst der Börsen-Zeitung in seinem ersten Interview nach Amtsantritt Ende Mai. "Der Standort Deutschland braucht leistungsstarke Banken." Als drückendste Last bezeichnet er die Regulierung und die Niedrigzinsphase. Letztere trifft besonders europäische Institute. "Ich wünsche mir, dass wir bei der Regulierung in ein Auspendeln kommen oder wenigstens keine Verstärkung über den Status quo hinaus", sagte Forst. "Wir brauchen Sicherheit, mit der wir arbeiten können." (Börsen-Zeitung S. 3)

X-PAY - Die heimischen Geldhäuser wollen ihre Bezahldienste aufpeppen, um sich gegen die Konkurrenz der großen Tech-Konzerne zu wappnen. Nach Handelsblatt-Informationen läuft das mögliche neue Angebot unter dem Arbeitstitel "X-Pay". Demnach sind derzeit zwei Optionen im Gespräch: Entweder private und genossenschaftliche Banken sowie Sparkassen bündeln ihre verschiedenen Bezahlangebote stufenweise und bieten ihren Kunden ein neues Produkt an. Oder sie bauen ihre eigenen Angebote erst aus und führen sie später in X-Pay zusammen. Die Deutsche Kreditwirtschaft (DK), die gemeinsame Interessenvertretung der Banken-Lobbyverbände, wollte sich dazu nicht äußern. Sollte es auf eine Zusammenführung der Zahlungsangebote hinauslaufen, dürfte das auch das Ende des Onlinebezahldienstes Paydirekt sein. Das Gemeinschaftsunternehmen der deutschen Banken und Sparkassen war 2015 mit hohen Erwartungen gestartet, konnte diesen aber überhaupt nicht gerecht werden. Paydirekt sollte dem US-Bezahldienst Paypal Paroli bieten. Hintergrund der Überlegungen zu X-Pay ist, dass die Vielfalt der Zahlungsangebote der deutschen Geldhäuser verwirrend ist und sie teils wenig Zuspruch finden. (Handelsblatt S. 33)

