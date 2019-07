Die Schweizer Großbank UBS hat im zweiten Quartal trotz eines Einbruchs im Investmentbanking ihren Gewinn überraschend gesteigert. Unter dem Strich verdiente UBS fast 1,4 Milliarden US-Dollar (gut 1,2 Mrd Euro) und damit ein Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie der Konzern am Dienstag in Zürich mitteilte. Dies sei der höchste Nettogewinn in einem zweiten Quartal seit dem Jahr 2010, sagte Bankchef Sergio Ermotti. Analysten hatten im Schnitt mit weniger als einer Milliarde Überschuss gerechnet.

Aufwärts ging es im Privat- und Firmenkundengeschäft sowie bei der Fondstochter. Die Vermögensverwaltung für reiche Kunden warf hingegen weniger ab, auch weil Anleger aus den USA bei der UBS Geld abzogen. Entlastend wirkten vor allem auch geringere Aufwendungen für Rechtsstreitigkeiten, wodurch der typische Verlust der Konzernzentrale deutlich geringer ausfiel als ein Jahr zuvor. /stw/jha/

